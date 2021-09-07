Чита примет этап кубка России по автокроссу

В Забайкалье приедут спортсмены из Иркутской области и Бурятии



Заключительный отборочный этап кубка России по автокроссу пройдёт в Чите с 11 по 12 сентября. В командном зачёте разыгрывается кубок мастеров спорта Забайкальского края. Соревнования проведут на трассе автомобильного кросса в Читинском районе на 22 километре трассы Чита – Арахлей.



- В соревнованиях примут участие 60 автогонщиков из Читы, Иркутска, Слюдянки, Улан-Удэ и Шилки. Победители смогут принять участие в финале кубка России, который пройдёт в Тюмени и Новокузнецке в октябре этого года, – рассказали в краевой федерации автомобильного спорта.



Как сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья, в программе соревнований:

11 сентября с 9:00 до 10:00 – предстартовая техническая инспекция, медицинский контроль;

с 10:10 до 10:30 – 1-е заседание КСК;

с 10:30 до 10:50 – брифинг – собрание водителей и представителей команд;

с 10:50 до 12:30 – свободная тренировка;

с 12:30 до 13:00 – 2-е заседание КСК;

с 14:00 до 16:00 – отборочные заезды;

с 16:15 до 16:30 – 3-е заседание КСК.

12 сентября с 10:00 до 11:00 – предстартовая техническая инспекция, медицинский контроль;

с 12:00 до 12:30 – открытие соревнований;

с 12:30 до 16:00 – финальные заезды;

с 16:00 до 17:00 – заключительные заседание КСК;

с 17:30 до 18:00 – официальное награждение и закрытие соревнований;

с 18:00 до 18:30 – пресс-конференция с победителями.



Возрастное ограничение 0+

