В Забайкалье приедут спортсмены из Иркутской области и Бурятии
Заключительный отборочный этап кубка России по автокроссу пройдёт в Чите с 11 по 12 сентября. В командном зачёте разыгрывается кубок мастеров спорта Забайкальского края. Соревнования проведут на трассе автомобильного кросса в Читинском районе на 22 километре трассы Чита – Арахлей.
- В соревнованиях примут участие 60 автогонщиков из Читы, Иркутска, Слюдянки, Улан-Удэ и Шилки. Победители смогут принять участие в финале кубка России, который пройдёт в Тюмени и Новокузнецке в октябре этого года, – рассказали в краевой федерации автомобильного спорта.
Как сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья, в программе соревнований:
11 сентября с 9:00 до 10:00 – предстартовая техническая инспекция, медицинский контроль;
с 10:10 до 10:30 – 1-е заседание КСК;
с 10:30 до 10:50 – брифинг – собрание водителей и представителей команд;
с 10:50 до 12:30 – свободная тренировка;
с 12:30 до 13:00 – 2-е заседание КСК;
с 14:00 до 16:00 – отборочные заезды;
с 16:15 до 16:30 – 3-е заседание КСК.
12 сентября с 10:00 до 11:00 – предстартовая техническая инспекция, медицинский контроль;
с 12:00 до 12:30 – открытие соревнований;
с 12:30 до 16:00 – финальные заезды;
с 16:00 до 17:00 – заключительные заседание КСК;
с 17:30 до 18:00 – официальное награждение и закрытие соревнований;
с 18:00 до 18:30 – пресс-конференция с победителями.
Возрастное ограничение 0+
Чита примет этап кубка России по автокроссу
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В рамках мероприятия состоится традиционный конкурс «Дары осени»
Принять участие могут команды до 3 человек
В Забайкалье приедут спортсмены из Иркутской области и Бурятии
Граффити нанесли на 150 метров забора
Детская спортивная школа №1 была открыта в Улан-Удэ 75 лет назад
В соревнованиях участвуют юниоры 2003-2004 гг. р. и юноши 2005-2006 гг. р.
Почётное звание получили пять человек
До конца года по карте можно потратить 3000 рублей
Культурно-спортивная акция пройдёт в 4 районах края
Также они показали высокие результаты на первенстве страны
Деньги напрямую перечислят на счета поставщиков жилищно-коммунальных услуг
Байкальский банк Сбербанка проводит межрегиональный конкурс видеороликов на экологическую тематику «180 секунд для Мира»
В первом матче сразятся команды «Манул» и «Динамо»
Ирина Ологонова заняла третье место на соревнованиях в Румынии
Евгения Захарченко стала лучшей в женской борьбе в весовой категории до 76 кг