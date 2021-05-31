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Чита отметила 170-летие присвоения статуса областного города

Чита отметила 170-летие присвоения статуса областного города
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Читы
Столица Забайкалья отпраздновала День города

Столица Забайкальского края отметила 170-летие присвоения статуса областного города. Утром 29 мая состоялся телемост руководителей краевого центра с городами-побратимами КНР: правительствами района Шицзиншань города Пекин, городов Хулунбуира, Маньчжурии и Хайлара. Зарубежные участники телемоста поздравили читинцев с Днём города и пожелали столице края процветания, а жителям – крепкого здоровья, успехов и хорошего проведения праздника.

В Чите прошёл приём делегаций, прибывших на День города. К празднованию присоединились представители города-побратима Улан-Удэ, соглашению о дружбе с которым в этом году исполняется 10 лет, Петропавловска-Камчатского, Агинского Бурятского округа, города Краснокаменска Читинского района. Все присутствующие желали Чите и читинцам процветания, дальнейшего развития и свершения самых смелых планов.

30 мая состоялось торжественное возложение цветов к памятнику «Петру Бекетову со товарищи». В мероприятии приняли участие первые лица города, представители Забайкальского казачьего войска, воины роты почётного караула, а также жители и гости краевого центра.

Также в выходные в городе провели спортивные мероприятия, приуроченные к юбилею Читы. Чемпионат Забайкальского края по силовому экстриму «Настоящий сибиряк» прошёл на улице Чайковского. Участниками стали атлеты в возрасте от 21 года до 37 лет в весовой категории 80-120 кг. Перед соревнующимися стояла задача на собственных плечах поднять штанги, шары, деревянные и железные конструкции. Егор Носков побил и увеличил рекорд Забайкальского края в поднятии штанги весом 150 кг.

Финальными испытаниями стало перетягивание автобуса весом 7 тонн из положения сидя и переброс каменного шара через коромысло. Егор Бутаков одержал победу и был награждён кубком по силовому экстриму, став самым сильным человеком Забайкальского края.

Кроме этого, в Чите прошёл ежегодный кубок города по судомодельному спорту. В этом году за кубок боролось порядка 50 спортсменов – учащихся станций юных техников №2 и №4, дома детского творчества №1, детского технопарка «Кванториум» и детско-юношеского спортивно-технического центра. Всего к состязаниям было воплощено в жизнь около 70 судомодельных проектов. Гонки на миниатюрных катерах, крейсерах, линкорах и авианосцах в возрастной группе «школьники 15+» можно было увидеть 29 мая в акватории бывшего затона читинского речного порта, а 30 мая подгоняемые ветром и управляемые с помощью руля и парусов яхты лавировали на озере Кенон.

На ипподроме Читинской государственной заводской конюшни имени Хосаена Хакимова состоялись соревнования 13-го открытого лично-командного первенства по конному спорту на кубок города Читы. В них приняли участие команды и коневладельцы из Читы, Читинского, Нерчинского, Карымского, Ононского районов, всех трёх районов Агинского Бурятского округа, а также из Бурятии. Почётным гостем соревнований стала Александра Яковлева, советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссёр и общественно-политический деятель.

В эти выходные во всех уголках краевой столицы проводились концерты, работали различные игровые и познавательные площадки работали в эти выходные. В городской картинной галерее состоялось открытие новой выставки. Также к 170-летию города в сквере Любви и Верности восстановили и запустили фонтан. Об этом сообщает пресс-служба администрации Читы.
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