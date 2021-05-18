С начала года прокуратурой Бурятии выявлено более семи тысяч нарушений

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Озвучены статистические данные о работе надзорного органа



Прокуратурой Бурятии озвучены основные статистические данные о совей деятельности за январь ‒ апрель 2021 года



За этот период органами прокуратуры республики при осуществлении надзора за исполнением федерального законодательства выявлены 7 205 нарушений закона. Для их устранения внесены 2 172 представления, в суды республики направлены 528 исковых заявлений, по протестам прокуроров отменены и изменены 119 незаконных правовых актов, по материалам проверок возбуждены 60 уголовных дел. По инициативе прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 1 237 лиц.



Проверками вскрыты 1 002 нарушения закона в области охраны окружающей среды и природопользования, 228 – в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности, 372 – жилищно-коммунального хозяйства, 697 – при освоении бюджетных средств и проведении закупок для государственных и муниципальных нужд.



При производстве следствия и дознания установлены 3 157 нарушений закона, поставлены на учёт 182 преступления, ранее известные, но по различным причинам не учтённые. Органам предварительного расследования направлены 594 требования, внесены 127 представлений об устранении нарушений федерального законодательства, по результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены 203 должностных лица.



Учреждениях уголовно-исполнительной системы, иных органах и организациях, участвующих в исполнении наказаний, прокурорами выявлены 322 нарушения закона, для их устранения внесены 62 представления, опротестованы 7 незаконных правовых актов, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 94 должностных лица, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

