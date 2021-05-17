Ребёнок прикрепил смартфон к крышке и играет в «Дальнобойщика»
Юный житель Бурятии проявил смекалку, чтобы сделать процесс прохождения игры более реалистичным. Мальчик играет в симулятор грузовых перевозок на телефоне и для «ощущения» руля он прикрепил смартфон к крышке от сковороды. Теперь, чтобы перестроиться в другую полосу, смекалистый парень поворачивает крышку, как водители большегрузов в реальности.
- Сначала просил картон, чтобы сделать руль, но его не оказалось, в итоге крышка от сковороды - лучший руль, - написал автор поста в паблике «Аноним 03».
В комментариях подписчики оценили смекалку мальчика. Кто-то даже взял на заметку такой вариант эксплуатации кухонной посуды.
Мальчик из Бурятии играет в мобильные игры с помощью крышки
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