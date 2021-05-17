Лужа возле подъезда очень мешает жителям
Жители посёлка Саган-Нур Мухоршибирского района Бурятии жалуются на большую лужу возле дома. По словам сельчан, возле дома на улице Больничная 10 невозможно пройти.
- До каких пор мы будем жить в этой грязи? Возле подъезда невозможно проехать или пройти!!! Лужи стоят всё время! – написали в группе «Мухоршибирь-инфо. 24/7».
Администраторы группы обратились за комментарием к главе сельского поселения «Саганнурское» Максиму Исмагилову. Он обещал, что в эту субботу рабочие завезут щебень и сделают отсыпку участка.
В Бурятии жители посёлка жалуются на «вечную» лужу
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
«Ночь ёхора» пройдёт исключительно онлайн
Суточный прирост составил 117 больных
Родственникам осуждённых устроили экскурсию
За весь период болезнь унесла жизни 829 человек
Лужа возле подъезда очень мешает жителям
Настоятель дацана объяснил, как вырубка леса связана с утратой национального языка и шизофренией у людей
Будут строить новое здание объединённого пассажирского зала
Отменять или нет фестиваль «Голос кочевников», обсуждали на заседании оперштаба
Объявлен конкурс на лучший эскизный проект будущего мемориала
Инспекторы не выявили нарушений во время рейда
Коровы поедают траву на площади каждую весну
Группы также готовили носилки из подручных материалов
Шесть лет назад пожар уничтожил девять тысяч гектаров леса
Повар прожил в Бурятии восемь месяцев в 90-х годах
Республика примет спортсменов перед Паралимпиадой в Токио