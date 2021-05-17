В Бурятии жители посёлка жалуются на «вечную» лужу

Общество, Фото: опубликовано в группе "Мухоршибирь-инфо"

Лужа возле подъезда очень мешает жителям



Жители посёлка Саган-Нур Мухоршибирского района Бурятии жалуются на большую лужу возле дома. По словам сельчан, возле дома на улице Больничная 10 невозможно пройти.



- До каких пор мы будем жить в этой грязи? Возле подъезда невозможно проехать или пройти!!! Лужи стоят всё время! – написали в группе «Мухоршибирь-инфо. 24/7».



Администраторы группы обратились за комментарием к главе сельского поселения «Саганнурское» Максиму Исмагилову. Он обещал, что в эту субботу рабочие завезут щебень и сделают отсыпку участка.

