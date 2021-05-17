На вокзале Иркутска снесут пригородные кассы

Будут строить новое здание объединённого пассажирского зала



Здание пригородных касс на железнодорожном вокзале Иркутска готовят к демонтажу, сообщили в пресс-службе ВСЖД.



Пункты продажи проездных документов перенесены в подъезд №3. Через него также устроят выход пассажиров и посетителей на перрон и в тоннель для прохода на пассажирские платформы.



По прибытию пассажиры поездов будут проходить на вокзал через тоннель, далее по перрону через западные ворота на привокзальную площадь. Для простоты ориентирования установлены навигационные указатели и напольная разметка.



Освободившаяся территория станет частью нового здания объединённого пассажирского зала.





