В Бурятии установят памятник бойцам 93-й Восточно-Сибирской дивизии

Объявлен конкурс на лучший эскизный проект будущего мемориала
В Бурятии объявлен конкурс на лучший эскизный проект будущего мемориала по увековечению памяти павших бойцов и командиров 93-ей Восточно-Сибирской стрелковой дивизии при обороне Москвы осенью-зимой 1941 года.
- Мы, «Боевое братство» Республики Бурятия, начинаем конкурс на лучший эскизный проект по созданию мемориала по увековечению памяти павших бойцов и командиров 93-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии. 93 Восточно-Сибирская стрелковая дивизия была сформирована в Забайкальском военном округе в 1936 году и прошла легендарный боевой путь. Подразделения 93 дивизии участвовали в боях на реке Халхин-Гол, принимали участие в советско-финском военном конфликте и с начала войны до октября 1941 года готовились в Читинской области. Там была дислокация, 1 октября пришёл приказ о направлении дивизии в полном составе на Западный фронт. И первый эшелон с нашими воинами-земляками ушёл на фронт 8 октября 1941 года. И в этом году мы отмечаем как бы 80-летие битвы под Москвой осенью-зимой 1941 года. Наша дивизия туда прибыла, первое подразделение, 22 октября 1941 года, выгрузилась на станции Подольск и своим ходом направилась на фронт на передовую. И там уже было передано в командование 43 армии, - рассказал о дивизии Вячеслав Бадмаев, ветеран боевых действий, член исполнительного комитета Бурятского регионального отделения «Боевого братства», председатель комиссии конкурса.
В октябре-декабре 1941 года в ходе ожесточённых оборонительных и наступательных боёв на Нарском оборонительном рубеже в Подольском направлении Западного фронта под Москвой 93-я дивизия потеряла убитыми и раненными более 80% личного состава от числа тех, кто прибыл из Забайкалья в октябре 1941 года. Очень многие бойцы дивизии до настоящего времени числятся без вести пропавшими.
- Наша задача состоит в том, чтобы увековечить память наших земляков. Более 60% личного состава этой дивизии состояли из наших земляков. И, естественно, там было много наших соседей – из Читинской области, Иркутской области, - отметил Вячеслав Бадмаев.
Конкурс объявлен, желающие уже могут обращаться с вопросами в «Боевое братство», запрашивать у них информацию. Участвовать могут как организации, так и физические лица.
- Сегодня начало конкурса, мы его объявляем. Конкурс будет поощрительный, за первое место – 200 тысяч, второе место – 120 тысяч, третье место – 80 тысяч, поощрительный приз – 50 тысяч. Конкурс проводится за счёт спонсорской помощи, помощи частных лиц. Проекты в готовом виде буду приниматься с 1 по 10 сентября, после 10 сентября проекты приниматься уже не будут, итоговое заседание комиссии состоится 8 октября, - сообщил Дмитрий Беспалов, член правления Бурятского отделения «Боевого братства», заместитель председателя комиссии конкурса.
Мемориал хотят установить в Бурятии. Сейчас идёт работа по поиску подходящего земельного участка под памятник как на территории Улан-Удэ, так и в пригородном районе.
- Для эффективного обзора мемориала для нас предпочтителен Иволгинский район, где проходят 2 федеральные трассы, и создание мемориала на видимом от этих автодорог участке земли дало бы возможность многим жителям и гостям республики, в том числе транзитным, видеть и понимать, что и наша республика продолжает чтить память своих погибших земляков-героев в годы Великой Отечественной войны, - заключили в «Боевом братстве» Бурятии.
В Бурятии установят памятник бойцам 93-й Восточно-Сибирской дивизии
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