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Райадминистрация в Бурятии не разметила на сайте необходимые сведения

Райадминистрация в Бурятии не разметила на сайте необходимые сведения
Общество,  Фото:pixabay.com.
После прокурорского вмешательства нарушения устранены

Как выяснила прокурорская проверка, сайте администрации Кяхтинского района Бурятии не размещена информация, необходимая для обеспечения деятельности предпринимателей. В том числе о количестве замещённых рабочих мест, об обороте товаров (работ, услуг), производимых предпринимателями, об их финансово-экономическом состоянии.

В отношении должностного лица администрации возбуждено дело об административном правонарушении за неразмещение в сети Интернет информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления. виновному назначен штраф.

По результатам рассмотрения представления прокурора района нарушения устранены, необходимые сведения размещены, сообщили в пресс-службе республиканского надзорного органа. 
прокуратура
 
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