Райадминистрация в Бурятии не разметила на сайте необходимые сведения

После прокурорского вмешательства нарушения устранены



Как выяснила прокурорская проверка, сайте администрации Кяхтинского района Бурятии не размещена информация, необходимая для обеспечения деятельности предпринимателей. В том числе о количестве замещённых рабочих мест, об обороте товаров (работ, услуг), производимых предпринимателями, об их финансово-экономическом состоянии.



В отношении должностного лица администрации возбуждено дело об административном правонарушении за неразмещение в сети Интернет информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления. виновному назначен штраф.



По результатам рассмотрения представления прокурора района нарушения устранены, необходимые сведения размещены, сообщили в пресс-службе республиканского надзорного органа.

