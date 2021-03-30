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Портреты коренных народов Бурятии покажут во Франции

Портреты коренных народов Бурятии покажут во Франции
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Фотографировал Александр Химушин

Совсем скоро в Париже откроется выставка этнофотографа Александра Химушина «Мир в лицах». Зрители увидят фотопортреты, снятые по всему миру. Там и представители коренных народов Бурятии — бурят и сойотов.

Работы знаменитого фотографа можно увидеть и в Бурятии. Они находятся в этно-комплексе «Степной кочевник» недалеко от Улан-Удэ, сообщили в ТИЦ «Байкал».
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