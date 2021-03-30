Фотографировал Александр Химушин
Совсем скоро в Париже откроется выставка этнофотографа Александра Химушина «Мир в лицах». Зрители увидят фотопортреты, снятые по всему миру. Там и представители коренных народов Бурятии — бурят и сойотов.
Работы знаменитого фотографа можно увидеть и в Бурятии. Они находятся в этно-комплексе «Степной кочевник» недалеко от Улан-Удэ, сообщили в ТИЦ «Байкал».
Портреты коренных народов Бурятии покажут во Франции
Общество, Фото:
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