Портреты коренных народов Бурятии покажут во Франции

Фотографировал Александр Химушин



Совсем скоро в Париже откроется выставка этнофотографа Александра Химушина «Мир в лицах». Зрители увидят фотопортреты, снятые по всему миру. Там и представители коренных народов Бурятии — бурят и сойотов.



Работы знаменитого фотографа можно увидеть и в Бурятии. Они находятся в этно-комплексе «Степной кочевник» недалеко от Улан-Удэ, сообщили в ТИЦ «Байкал».

