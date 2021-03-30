Борец из Бурятии выиграл первенство России по спорту глухих

Общество, Фото: республиканская спортивно-адаптивная школа Бурятии

Турнир прошёл во Владимире



Спортсмен из Бурятии Нима Дондупов выиграл первенство по спорту глухих по вольной борьбе. Первенство страны состоялось с 25 по 28 марта во Владимире.



Нима Дондупов выступал в весовой категории 45 кг среди юношей (16-17 лет), сообщили в республиканской спортивно-адаптивной школе Бурятии.



Тренирует юного борца Гырылжалсан Цындымеев.





