Турнир прошёл во Владимире
Спортсмен из Бурятии Нима Дондупов выиграл первенство по спорту глухих по вольной борьбе. Первенство страны состоялось с 25 по 28 марта во Владимире.
Нима Дондупов выступал в весовой категории 45 кг среди юношей (16-17 лет), сообщили в республиканской спортивно-адаптивной школе Бурятии.
Тренирует юного борца Гырылжалсан Цындымеев.
Борец из Бурятии выиграл первенство России по спорту глухих
Общество, Фото:
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