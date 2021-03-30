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Борец из Бурятии выиграл первенство России по спорту глухих

Борец из Бурятии выиграл первенство России по спорту глухих
Общество,  Фото:республиканская спортивно-адаптивная школа Бурятии
Турнир прошёл во Владимире

Спортсмен из Бурятии Нима Дондупов выиграл первенство по спорту глухих по вольной борьбе. Первенство страны состоялось с 25 по 28 марта во Владимире.

Нима Дондупов выступал в весовой категории 45 кг среди юношей (16-17 лет), сообщили в республиканской спортивно-адаптивной школе Бурятии.

Тренирует юного борца Гырылжалсан Цындымеев.


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