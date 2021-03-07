В Бурятии дорожные полицейские дарили женщинам орхидеи

Общество, Фото: пресс-служба МВД по Бурятии

Первой реакцией у участниц акции было удивление



В Кабанском районе сотрудники Госавтоинспекции совместно с депутатами местного самоуправления провели праздничную акцию «Цветы для автоледи». Поздравления от автоинспекторов прозвучали в рамках всероссийской акции «8 марта - в каждый дом».



Женщинам дарили орхидеи.



- Участницы акции признались, что их первой реакцией было удивление, ведь никто из них не нарушал ПДД. Однако вместе привычного - «предъявите документы» - они услышали слова поздравления, чему были приятно рады. Женщины поблагодарили сотрудников Госавтоинспекции за прекрасное настроение и положительные эмоции, - отметили в пресс-службе МВД по Бурятии.

