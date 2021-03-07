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В Бурятии дорожные полицейские дарили женщинам орхидеи

В Бурятии дорожные полицейские дарили женщинам орхидеи
Общество,  Фото:пресс-служба МВД по Бурятии
Первой реакцией у участниц акции было удивление

В Кабанском районе сотрудники Госавтоинспекции совместно с депутатами местного самоуправления провели праздничную акцию «Цветы для автоледи». Поздравления от автоинспекторов прозвучали в рамках всероссийской акции «8 марта - в каждый дом».

Женщинам дарили орхидеи.

- Участницы акции признались, что их первой реакцией было удивление, ведь никто из них не нарушал ПДД. Однако вместе привычного - «предъявите документы» - они услышали слова поздравления, чему были приятно рады. Женщины поблагодарили сотрудников Госавтоинспекции за прекрасное настроение и положительные эмоции, - отметили в пресс-службе МВД по Бурятии. 
акция
 
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