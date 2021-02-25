Малыш появился в Курумканском районе
24 февраля в Курумканском районе Бурятии зарегистрировано рождение седьмого ребёнка в семье Баира Олеговича и Елизаветы Владимировны. Малыша назвали Тимофеем. Мальчик родился в День святого Валентина, 14 февраля.
Со знаменательным событием многодетного отца семейства поздравила консультант Курумканского районного сектора ЗАГС, вручив папе малыша самый первый в жизни ребёнка документ – свидетельство о рождении. Маме и малышу пожелали здоровья и счастья, семье – благополучия, согласия и мира. Об этом сообщает пресс-служба управления записи актов гражданского состояния Бурятии.
В Бурятии зарегистрировали рождение седьмого ребёнка
Общество, Фото:
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