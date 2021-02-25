В Бурятии зарегистрировали рождение седьмого ребёнка

Общество, Фото: пресс-служба управления ЗАГС РБ

Малыш появился в Курумканском районе



24 февраля в Курумканском районе Бурятии зарегистрировано рождение седьмого ребёнка в семье Баира Олеговича и Елизаветы Владимировны. Малыша назвали Тимофеем. Мальчик родился в День святого Валентина, 14 февраля.



Со знаменательным событием многодетного отца семейства поздравила консультант Курумканского районного сектора ЗАГС, вручив папе малыша самый первый в жизни ребёнка документ – свидетельство о рождении. Маме и малышу пожелали здоровья и счастья, семье – благополучия, согласия и мира. Об этом сообщает пресс-служба управления записи актов гражданского состояния Бурятии.

