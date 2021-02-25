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В Бурятии зарегистрировали рождение седьмого ребёнка

В Бурятии зарегистрировали рождение седьмого ребёнка
Общество,  Фото:пресс-служба управления ЗАГС РБ
Малыш появился в Курумканском районе

24 февраля в Курумканском районе Бурятии зарегистрировано рождение седьмого ребёнка в семье Баира Олеговича и Елизаветы Владимировны. Малыша назвали Тимофеем. Мальчик родился в День святого Валентина, 14 февраля.

Со знаменательным событием многодетного отца семейства поздравила консультант Курумканского районного сектора ЗАГС, вручив папе малыша самый первый в жизни ребёнка документ – свидетельство о рождении. Маме и малышу пожелали здоровья и счастья, семье – благополучия, согласия и мира. Об этом сообщает пресс-служба управления записи актов гражданского состояния Бурятии.
ЗАГС новорожденные Бурятия Курумканский район
 
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