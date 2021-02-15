 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 февраля

14 февраля

Популярное

В Улан-Удэ владельца пивного магазина оштрафовали на 50 тысяч

В Улан-Удэ владельца пивного магазина оштрафовали на 50 тысяч
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Роспотребнадзор выявил антиковидные нарушения

Советским районным судом Улан-Удэ рассмотрен административный материал управления Роспотребнадзора по Бурятии в отношении индивидуального предпринимателя по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.

В магазине «Bank Beer» по адресу улица Смолина выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований по профилактике COVID-19

Суд, исследовав материалы дела, назначил индивидуальному предпринимателю наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
Роспотребнадзор коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятская борица показала своих братьев
Бурятская борица показала своих братьев
Общество, 15.02.2021
Ирина Ологонова с братьями повторила трогательный снимок 30-летней давности
В Улан-Удэ Юрию Трутневу представили разработки Приборостроительного объединения (фоторепортаж)
В Улан-Удэ Юрию Трутневу представили разработки Приборостроительного объединения (фоторепортаж)
Общество, 15.02.2021
В числе интересных проектов – безэлектродные лампы, электрофильтр на домовые трубы, наконечники для пипеточных дозаторов и т.д.  
На федеральном канале рассказали о праздновании Белого месяца в Бурятии
На федеральном канале рассказали о праздновании Белого месяца в Бурятии
Общество, 15.02.2021
Журналисты побывали на молебнах, обрядах и празднике на площади Советов
В Бурятии у владельцев снегоходов проверили водительские права
В Бурятии у владельцев снегоходов проверили водительские права
Общество, 15.02.2021
Профилактическое мероприятие прошло на Мамае
В Бурятии на 95-м году жизни скончался фронтовик
Общество, 15.02.2021
Леонид Александрович Пшеничников более 31 года проработал в ГАИ
Красоты Забайкалья могут стать «Дивом России»
Красоты Забайкалья могут стать «Дивом России»
Общество, 15.02.2021
На конкурс принимаются фильмы, телевизионные репортажи, блоги и фоторепортажи
В Бурятии оцифруют труды Михея Ербанова
В Бурятии оцифруют труды Михея Ербанова
Общество, 15.02.2021
Национальная библиотека получила разрешение от его родственников
В Забайкалье начнут снимать ограничения из-за COVID-19
В Забайкалье начнут снимать ограничения из-за COVID-19
Общество, 15.02.2021
Они не коснутся пока работы общественного питания, массовых мероприятий, самоизоляции граждан старше 65 лет

В Бурятии у ребёнка выявили редкое врождённое заболевание
В Бурятии у ребёнка выявили редкое врождённое заболевание
Общество, 15.02.2021
Заболевание зарегистрировано у 30 человек в мире
Коронавирус в Бурятии снижает обороты
Коронавирус в Бурятии снижает обороты
Общество, 15.02.2021
За сутки выявили 102 новых больных
В Иркутске прошло торжественное открытие «Года Байкала»
В Иркутске прошло торжественное открытие «Года Байкала»
Общество, 15.02.2021
Разработан годовой календарь мероприятий
В Бурятии госинспектору в нацпарке повредили колёса
В Бурятии госинспектору в нацпарке повредили колёса
Общество, 15.02.2021
Преступника задержали по «горячим следам»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^