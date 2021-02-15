Роспотребнадзор выявил антиковидные нарушения
Советским районным судом Улан-Удэ рассмотрен административный материал управления Роспотребнадзора по Бурятии в отношении индивидуального предпринимателя по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.
В магазине «Bank Beer» по адресу улица Смолина выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований по профилактике COVID-19
Суд, исследовав материалы дела, назначил индивидуальному предпринимателю наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
В Улан-Удэ владельца пивного магазина оштрафовали на 50 тысяч
Общество, Фото:
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