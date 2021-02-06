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Фотоархив: Улан-Удэ 2013. Часть 1. Январь–май

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Окунёмся в прошлое, благодаря снимкам Сергея Тарасенко

В первой части фото-летописи 2013 года: празднование Сагаалгана на площади Советов, всемирный флешмоб «Глобальный ёхор», российский и белорусский Деды Морозы в гостях у Белого Старца, самый первый импровизированный турнир по разбиванию хребтовой кости, Масленица и День Победы.

— Именно в 2013-м на митинге у Танка я впервые заметил женщину с портретом родственника-ветерана. Тогда движение «Бессмертный полк» ещё только-только зарождалось, — вспоминает Сергей Тарасенко.

На Театральной площади в день празднования бурятского Нового года во второй раз прошёл флешмоб «Глобальный ёхор». В нём приняли участие 12 стран, а в Улан-Удэ собралось около трёх тысяч человек. Тогда ещё любимый многими бурятский национальный танец не был в опале. Практически любой большой праздник традиционно заканчивался ёхором. Почему же сейчас ёхор впал в немилость? Отчего к столетию Республики министерством культуры в срочном порядке объявлен проект по созданию нового танца?

А дело вот в чём: по мнению Главы буддистов России у бурят нет своего национального танца «как такового». И теперь на ежегодном конкурсе по бурятскому языку в Иволгинском дацане проходят ещё и танцевальные соревнования. Каждый район обязан создать свой уникальный танец. При этом в танце не должно быть элементов ёхора, который Хамбо Лама определяет из-за его повторяющихся однотипных жестов, выполняемых в движении по кругу, к шаманскому камланию.

Далеко ли поедет такой «вновь изобретённый велосипед» — вопрос, конечно, риторический. Но посыл ясен: шаманы, ёхор ваш, забирайте.

хронограф Улан-Удэ история Улан-Удэ
 
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