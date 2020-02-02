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В Иволгинском дацане прошёл XXXIV конкурс по бурятскому языку

В Иволгинском дацане прошёл XXXIV конкурс по бурятскому языку
Общество, 
Первое место заняла команда из Курумканской средней школы №2

Стали известны результаты XXXIV конкурса «Эхэ хэлэн - манай баялиг» («Язык матери - наше богатство») - конкурса на знание языка, традиций и культуры бурят среди школьников этнической Бурятии.

Победителями конкурса стала команда из Курумканской средней школы №2. Они набрали 117,1 баллов в общекомандном зачёте, опередив команду из села Харлун (Бичурский район) на 0,6 балла.

3 место - у школьников из села Алан Хоринского района.

Соревнования прошли по 8-ми номинациям. Победители в номинациях получают призы, отдельно вручаются общекомандные призы.

Надо отметить, что танцевальный конкурс в программе соревнований присутствует только во второй раз. Он заменил ставший популярным песенный конкурс.

- По предложению Хамбо Ламы каждый район, а точнее даже сказать, каждый род должен создать свой танец. При этом следует учитывать темперамент, ландшафт, род занятий тех бурят, которые танцуют. То есть танец хори бурят в корне должен отличаться от сартульского или курумканского. Важное дополнение: в танце не должно быть элементов ёхора, который Хамбо Лама определяет из-за его повторяющихся однотипных жестов, выполняемых в движении по кругу, к шаманскому камланию. При этом танцует пара - мальчик и девочка, которые во время исполнения не должны отходить друг друга больше, чем на 1,5 метра. Кроме этого, поскольку главенствующая роль на Востоке вообще и у бурят в частности отдаётся мужчине, в танце мальчик должен быть ведущим, а девочка - ведомой и оттеняющей мальчика, - рассказала Алла Намсараева, пресс-секретарь Иволгинского дацана, в «Фейсбуке».

Также в рамках конкурса проходили и другие соревнования: к примеру, мальчики изготовили и представили на мероприятии санки, девочки учились кроить и шить национальную одежду – им рассказали, какие швы следует здесь использовать, а какие будут потом мешать человеку при носке и т.д.


конкурс бурятский язык
 
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