К 100-летию республики готовят современный бурятский танец

В рамках проекта будет создан народный бурятский танец с характерными локальными особенностями каждого рода. Для создания единого хореографического полотна организаторы изучают и рассматривают архивные фольклорно-этнографические материалы по шести бурятским родам: хоринский, булагатский, цонгольский, хонгодорский, сартульский, эхиритский.













- Мы сейчас этот проект только начинаем. Это только кажется, что можно сесть, придумать танец, и готово. На самом деле, перед нами большая ответственность. Нам нужно, чтобы это был танец именно бурятский. Нам нужно, чтобы этот танец опирался на традиции, обряды. Нам нужно, чтобы было всё правильно с научной точки зрения, чтобы никто не сказал, что придумали, взяли откуда-то. Мы хотели бы создать такой танец, который будет сейчас актуален для молодёжи, который бы танцевался, который подхватят все, - пояснила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

























Сегодня в музыкальной гостиной Национальной библиотеки Бурятии состоялась презентация творческого проекта «Нютагайм бужиг».Идея создания проекта появилась в декабре прошлого года. На сегодня уже разработана концепция проекта. Завершается начальный этап проекта – подготовка эскизов костюмов, и начинается следующий – пошив костюмов для участников хореографического действа.Главной идеей стало привлечение молодёжи, для этого будут проводиться различные мастер-классы, челленджи. Один из них представили на презентации проекта. Здесь переплелись корни одного рода: фотография бабушки плавно перетекает в изображение современной девушки. На видео показано, как со временем менялся внешний облик народного одеяния.Костюмы по этому проекту будут разработаны с учётом современных тенденций, а их эскизами смогут пользоваться все желающие - и творческие коллективы, и обычные жители республики. Авторам проекта хочется, чтобы в эти костюмы молодые люди носили в повседневной жизни: и в будни, и на праздники.Презентация танца состоится в феврале 2021 года в период празднования Сагаалгана. Над масштабным проектом работают этнографы, историки, хореографы, музыканты, модельеры, мастера по пошиву костюмов. Идёт работы по подбору оригинальной музыки и многое другое.- Наши традиции имеют богатую базу: наши обряды, ритуалы. Они сохранены в письменных источниках, есть очень много информации по видам ёхора, но нету у нас, так скажем, условного танца, - сказала координатор проекта, заведующая отделом народного творчества и культурно-досуговой деятельности республиканского центра народного творчества Наталья Санжеева, - Я думаю, как песни, особенности должны выражаться в движении. Танец – это мелодия души, которая выражается ни в словах, ни в пении, а именно в движении.Традиционный бурятский танец ёхор знают многие. Он прославился своими запоминающимися движениями и всеми знакомой мелодией. Танец, который разрабатывают проектом «Нютагайм бужиг», будет основан на традициях бурятского народа и объединён воедино.- Я прекрасно понимаю, что такое ёхор, но когда мы встречаем спортсменов, в моём понимании, это должен быть более молодёжный танец. И чтобы этот танец мог и хотел танцевать любой молодой человек, который проживает не только в Бурятии, но и любой, кто хочет танцевать. Чтобы мог танцевать один или сколько угодно людей, - высказался предприниматель, депутат Народного Хурала, один из авторов проекта Валерий Доржиев.По задумке авторов, исполнить танец жители Бурятии смогут на столетие республики, которое будет проходить в 2023 году.- У нас такое желание распространить танец, который, который будет основан на всех традициях, разработать для каждого рода свой танец, объединить это в большой и распространить по всей республики, чтобы к столетию мы все с вами выйти и станцевать один большой Нютагайм бужиг, - пояснила Соелма Дагаева.В библиотеке были представлены различные виды бурятских костюмов. Наглядно была представлена разница, отличие между костюмами бурятских народов.Раньше национальный костюм говорил о многом: замужем девушка или нет, какого она рода и многое другое. На сегодня национальные костюмы в повседневной жизни мало кто носит. Современные дизайнеры изготавливают стилизованную одежду, аксессуары, элементы гардероба. В рамках подготовки празднования Сагаалгана министерство культуры Бурятии запускает новый проект по созданию зимней традиционной одежды народов Бурятии: бурят, русских, семейских, казаков, эвенков. Презентация этого проекта состоится также в феврале 2021 года.