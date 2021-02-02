В Чите пройдут массовые соревнования по конькобежному спорту

В программе забеги на различные дистанции и семейные эстафеты



В Чите центральный старт открытых всероссийских массовых соревнований по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей» состоится 6 февраля на ледовой площадке стадиона «Энергетик». Регистрация участников начнётся в 13:00. Старт соревнований дадут в 14:00.



- Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей» – это соревнования с многолетней славной историей, которая началась ещё в советские времена. И по сей день одной из основных задач соревнований является поиск юных спортивных талантов, приобщение населения к здоровому образу жизни и активному отдыху. Более 10 тысяч участников в 32 регионах России традиционно принимают участие в соревнованиях, - отметил министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев.



Также он добавил, что состязания предполагают забеги на различные дистанции для всех групп населения. А также запланированные весёлые семейные эстафеты.



В рамках проведения мероприятия все участники центрального старта смогут принять участие в розыгрыше, где главным призом станет сертификат на покупку коньков в спортивном магазине.



По окончании соревнований будут награждены победители и призёры, а всем участникам будет вручена сувенирная продукция, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.



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