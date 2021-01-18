В Бичурском районе Бурятии поздравили родителей новорожденных

Общество, Фото: пресс-служба управления ЗАГС РБ

Первым малышом 2021 года стал мальчик Артём



На прошлой неделе в Бичурском районе Бурятии поздравили родителей новорожденных, сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.



Первым ребёнком, родившимся в 2021 году в районе, стал мальчик Артём. Он родился 3 января 2021 года у Валентины Владимировны и Олега Николаевича Бобылевых.



Первым зарегистрированным ребенком в новом году стала девочка Алиса. Она родилась в конце декабря у Ульяны Викторовны и Павла Васильевича Сафоновых.



Родителям вручили свидетельства о рождении детей, подарили подарки и пожелали им здоровья, семейного благополучия. В церемонии поздравления приняли участие районный глава Василий Смолин и начальник Бичурского районного отдела управления ЗАГС РБ Евгения Михайлова.

