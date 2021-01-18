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В Бичурском районе Бурятии поздравили родителей новорожденных

В Бичурском районе Бурятии поздравили родителей новорожденных
Общество,  Фото:пресс-служба управления ЗАГС РБ
Первым малышом 2021 года стал мальчик Артём

На прошлой неделе в Бичурском районе Бурятии поздравили родителей новорожденных, сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.

Первым ребёнком, родившимся в 2021 году в районе, стал мальчик Артём. Он родился 3 января 2021 года у Валентины Владимировны и Олега Николаевича Бобылевых.

Первым зарегистрированным ребенком в новом году стала девочка Алиса. Она родилась в конце декабря у Ульяны Викторовны и Павла Васильевича Сафоновых.

Родителям вручили свидетельства о рождении детей, подарили подарки и пожелали им здоровья, семейного благополучия. В церемонии поздравления приняли участие районный глава Василий Смолин и начальник Бичурского районного отдела управления ЗАГС РБ Евгения Михайлова.
Бичурский район Бурятия новорожденные Новый год ЗАГС
 
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