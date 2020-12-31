Президент поздравил Хамбо Ламу с Новым годом

Общество, Фото: пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России

Также поздравление Дамбе Аюшееву прислал Михаил Мишустин



Главу Буддийской традиционной Сангхи России Пандито Хамбо Ламу Дамбу Аюшеева поздравил с Новым годом президент России Владимир Путин.



В поздравлении говорится:

«Уважаемый Пандито Хамбо Лама! Поздравляю Вас с Новым 2021 Годом!



Этот замечательный праздник дарит нам неповторимую атмосферу чуда и волшебства, согревает теплом душевного общения с близкими и родными людьми. Даёт уверенность в том, что все невзгоды – обязательно будут преодолены.



Пусть наступающий год станет для Вас успешным, запомнится творческими свершениями и добрыми делами.



Крепкого Вам здоровья и всего наилучшего.

В. В. Путин».



Также 31 декабря Хамбо Ламу поздравил с Новым годом председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Он пожелал главе буддистов удачи во всех начинаниях, успешного и мирного нового года, крепкого здоровья и хорошего настроения. Об этом сообщает пресс-служба Сангхи.





