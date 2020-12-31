Также поздравление Дамбе Аюшееву прислал Михаил Мишустин
Главу Буддийской традиционной Сангхи России Пандито Хамбо Ламу Дамбу Аюшеева поздравил с Новым годом президент России Владимир Путин.
В поздравлении говорится:
«Уважаемый Пандито Хамбо Лама! Поздравляю Вас с Новым 2021 Годом!
Этот замечательный праздник дарит нам неповторимую атмосферу чуда и волшебства, согревает теплом душевного общения с близкими и родными людьми. Даёт уверенность в том, что все невзгоды – обязательно будут преодолены.
Пусть наступающий год станет для Вас успешным, запомнится творческими свершениями и добрыми делами.
Крепкого Вам здоровья и всего наилучшего.
В. В. Путин».
Также 31 декабря Хамбо Ламу поздравил с Новым годом председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Он пожелал главе буддистов удачи во всех начинаниях, успешного и мирного нового года, крепкого здоровья и хорошего настроения. Об этом сообщает пресс-служба Сангхи.
Президент поздравил Хамбо Ламу с Новым годом
Общество, Фото:
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