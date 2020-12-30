Подведены итоги фотоконкурса в сельскохозяйственном паблике
В Забайкалье информационное сообщество «КФХ и ЛПХ Заб.края» подвело итоги фотоконкурса, в котором определялся лучший бычок 2020 года.
- В преддверии Года быка мы объявили в группе конкурс красавцев-быков. Свои фотографии для участия прислали более ста участников. Наибольшее количество лайков и первое место досталось быку по кличке Титан из села Чиндалей Дульдургинского района. Хозяин животного фермер Батор Дугаржапов получил ценный приз от организаторов. Второе место у быка Бориса из села Приозёрное Борзинского района владельца Андрея Дамдинова, - рассказала администратор паблика Долгор Михайлова.
Организаторы отмечают, что это был первый опыт проведения такого масштабного для группы фотоконкурса. Участники были удивлены разнообразием пород и впечатляющим экстерьером конкурсантов.
- В преддверии Сагаалгана планируем повторить акцию. Участники предлагают провести аналогичные конкурсы по верблюдам, козам, лошадям и свиньям, - уточнила представитель паблика.
Группа «КФХ и ЛПХ Заб.края» объединяет более 5,5 тысячи сельских жителей из Забайкалья, Бурятии и Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза Забайкальского края.
В Забайкалье определили лучшего бычка года
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
«Байкал-Daily» и фотограф Сергей Тарасенко предлагают вспомнить, как улан-удэнцы веселились на главной площади в прошлые годы
Ледяная скульптура установлена у входа ВСГИК
Подведены итоги фотоконкурса в сельскохозяйственном паблике
Объявлены победители республиканского конкурса в сфере молодёжной политики
Праздничные службы в храмах области отменяться не будут
На территории установлены деревянные тротуары и беседки
Прививка предназначена для взрослых от 18 до 60 лет
При строительстве было проведено освещение
Мероприятие проходит в рамках всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех!»
Многотонное оборудование по обработке шерсти перевезли в цех
Федеральный фонд окажет поддержку по показу отечественных фильмов
За всё время проведения акции более 26 тысяч детей со всей республики получили свои подарки
Яблони украсили светодиодной подсветкой
В преддверии Нового года Государственный русский драматический театр им.Н.А.Бестужева подвёл итоги и подготовил дайджест знаковых событий 2020-го
Она обошлась бюджету в 38 миллионов рублей