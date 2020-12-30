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В Забайкалье определили лучшего бычка года

В Забайкалье определили лучшего бычка года
Общество,  Фото:группа «КФХ и ЛПХ Заб.края»
Подведены итоги фотоконкурса в сельскохозяйственном паблике

В Забайкалье информационное сообщество «КФХ и ЛПХ Заб.края» подвело итоги фотоконкурса, в котором определялся лучший бычок 2020 года.

- В преддверии Года быка мы объявили в группе конкурс красавцев-быков. Свои фотографии для участия прислали более ста участников. Наибольшее количество лайков и первое место досталось быку по кличке Титан из села Чиндалей Дульдургинского района. Хозяин животного фермер Батор Дугаржапов получил ценный приз от организаторов. Второе место у быка Бориса из села Приозёрное Борзинского района владельца Андрея Дамдинова, - рассказала администратор паблика Долгор Михайлова.

Организаторы отмечают, что это был первый опыт проведения такого масштабного для группы фотоконкурса. Участники были удивлены разнообразием пород и впечатляющим экстерьером конкурсантов.

- В преддверии Сагаалгана планируем повторить акцию. Участники предлагают провести аналогичные конкурсы по верблюдам, козам, лошадям и свиньям, - уточнила представитель паблика.

Группа «КФХ и ЛПХ Заб.края» объединяет более 5,5 тысячи сельских жителей из Забайкалья, Бурятии и Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза Забайкальского края.
Забайкальский край Новый год конкурс крупный рогатый скот сельскохозяйственные животные
 
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