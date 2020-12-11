Забайкалка выиграла «бронзу» всероссийского турнира по джакколо

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Забайкальского края

Эта игра – своеобразный настольный микс бильярда, кёрлинга и боулинга



8 декабря завершился первый всероссийский онлайн-турнир по настольной спортивной игре джакколо. Турнир проводили в течение нескольких дней: с 28 по 29 ноября и с 5 по 6 декабря.



- Команда Забайкальского края по результатам двух соревновательных дней заняла четвёртое место. В личном первенстве среди женщин Марта Городилова завоевала третье место, набрав 114 очков, - рассказал директор регионального центра инклюзивного образования Забайкальского госуниверситета Сергей Кохан.



Всего в соревнованиях приняли участие 45 команд из 38 регионов России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.



