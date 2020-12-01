В улан-удэнской колонии устроили конкурс на самую оригинальную маску

Конкурс на злобу дня провели среди осуждённых женщин
В исправительной колонии № 7 для женщин в Улан-Удэ прошёл конкурс на самую оригинальную защитную маску, сделанную своими руками.
Всего на суд жюри представили более 20 работ.
- Женщины подошли к мероприятию с энтузиазмом. Им понравилась сама идея создать дизайнерские маски с разными принтами, надписями и рисунками, - сообщили в УФСИН по Бурятии.
Победителем стал отряд, в котором осуждённые создали маски с изображением животных, символизирующих каждый год восточного календаря.
Конкурс на злобу дня провели среди осуждённых женщин
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