В улан-удэнской колонии устроили конкурс на самую оригинальную маску

- Женщины подошли к мероприятию с энтузиазмом. Им понравилась сама идея создать дизайнерские маски с разными принтами, надписями и рисунками, - сообщили в УФСИН по Бурятии.





В исправительной колонии № 7 для женщин в Улан-Удэ прошёл конкурс на самую оригинальную защитную маску, сделанную своими руками.Всего на суд жюри представили более 20 работ.Победителем стал отряд, в котором осуждённые создали маски с изображением животных, символизирующих каждый год восточного календаря.