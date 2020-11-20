Для Забайкалья она стала второй в этом году
Два сына и дочка родились в семье Романа и Ирины из посёлка Агинское Забайкальского края. Тем самым количество детей в семье в один день увеличилось почти вдвое, сообщает пресс-служба краевого департамента ЗАГС.
Семья новоиспеченных родителей и так не маленькая – у них уже есть четыре сына. Новорожденные из тройни стали пятым, шестым и седьмым ребенком. Семья самая простая – пока мама воспитывает детей, отец семейства трудится на почте.
- Роман – это очень позитивный молодой человек, - делится впечатлениями о молодом отце заведующая отделом ЗАГС Агинского района Евгения Балданова. – Он знаком почти всем жителям посёлка, очень быстро работает и всегда интересуется проблемами, поддерживает односельчан добрым словом. Мы очень рады за их семью, не каждый сегодня готов воспитывать семь детей.
Семья имеет статус многодетных. По данным единого госреестра, в 2020 году на территории края эта тройня – вторая по счёту.
В Агинском округе родилась тройня
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Команда будет играть в группе «А»
Вклад Дашинимы Дугарова в науку и культуру республики неоценим
Для Иркутской области предложение правительства РФ может привести к повышению тарифов на 4%
Девушка проехала через всю страну на поезде
Изабелла Гомбожаповна вышла на пенсию, увлеклась творчеством и поразила своими работами
Конец «Александрова» представляет из себя особую верёвку 15-20 метров.
Бой состоится в Беларуси
Устанавливают запрещающие знаки и информационные аншлаги
О том, что происходило за эту неделю – в материале «Байкал-Daily»
Жителей Бурятии креативно призвали заплатить налоги
Лучшие поисковики получили благодарности главы МВД по Бурятии
Ребятишки рискуют жизнью, играя на берегу озера или реки
Любопытным наблюдением поделился любитель пробежек на набережной
Необычный турнир состоялся в исправительной колонии №1
Юному водителю выписали несколько штрафов