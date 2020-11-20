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В Агинском округе родилась тройня

В Агинском округе родилась тройня
Общество,  Фото:пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края
Для Забайкалья она стала второй в этом году

Два сына и дочка родились в семье Романа и Ирины из посёлка Агинское Забайкальского края. Тем самым количество детей в семье в один день увеличилось почти вдвое, сообщает пресс-служба краевого департамента ЗАГС.

Семья новоиспеченных родителей и так не маленькая – у них уже есть четыре сына. Новорожденные из тройни стали пятым, шестым и седьмым ребенком. Семья самая простая – пока мама воспитывает детей, отец семейства трудится на почте.

- Роман – это очень позитивный молодой человек, - делится впечатлениями о молодом отце заведующая отделом ЗАГС Агинского района Евгения Балданова. – Он знаком почти всем жителям посёлка, очень быстро работает и всегда интересуется проблемами, поддерживает односельчан добрым словом. Мы очень рады за их семью, не каждый сегодня готов воспитывать семь детей.

Семья имеет статус многодетных. По данным единого госреестра, в 2020 году на территории края эта тройня – вторая по счёту.
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