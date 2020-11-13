Девочка перед смертью находилась в реанимации
В Иркутской области впервые зафиксирована смерть ребёнка, больного коронавирусом. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая на заседании депутатского штаба при Законодательном Собрании, трансляция которого ведётся в YouTube.
- У нас есть случай смерти ребёнка — девочка 16 лет с тяжёлым хроническим заболеванием. Она была на поддерживающей терапии в реанимации инфекционной больницы, - сообщила Елена Голенецкая.
Замминистра здравоохранения добавила, что в основном в регионе дети болеют в лёгкой форме или переносят заболевание без симптомов.
По информации оперштаба, в Иркутской области зарегистрировано 27 814 случаев инфицирования с начала пандемии. За сутки выявили 263 новых больных.
В Бурятии на утро 13 ноября общее число случаев заражения COVID-19 достигло 14 603 (+237 за сутки). За всё время в Бурятии умерли 273 пациента. О летальных исходов среди детей в республике не сообщалось ни разу.
В Иркутской области впервые от коронавируса умер ребёнок
Общество, Фото:
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