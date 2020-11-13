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Бурятия повторила коронавирусный рекорд

Бурятия повторила коронавирусный рекорд
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Заболеваемость ковидом движется к 15 тысячам

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 13 ноября общее число случаев заражения COVID-19 достигло 14 603. Из них 60% (8710) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За последние сутки заболели 237 человек. Это повторение печального рекорда, который был установлен 1 ноября, затем повторён 3 ноября и сегодня, 13-го числа. В целом же, как сообщал «Байкал-Daily», заболеваемость ковидом резко взлетела с 20-х чисел октября – именно с тех пор ежедневно заболевают более 200-т человек.

- Из 237 новых случаев COVID-19 156 человек были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью, - сообщили в республиканском оперштабе.

С начала пандемии выздоровели 9489 человек, или 64%. В том числе накануне вылечился 181 пациент.

Число умерших больных коронавирусом растёт каждый день. За последние сутки скончались ещё шесть человек. Всего же за всё время умерли 273 пациента.

Сегодня в стационарах республики лежат 2225 пациентов с коронавирусом, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 1711. В числе госпитализированных 26 детей.

В отделениях реанимации находится 110 пациентов (из них старше 65 лет – 60), на аппаратах искусственной вентиляции лёгких 59 пациентов (из них старше 65-ти – 31).

Занятость коечного фонда составляет 83%.

Также на дому лечатся 2616 пациентов с COVID-19. Под наблюдение взяты 12925 человек.

Круг контактных лиц на сегодня составляет 7370 человек.

По вопросам ковида можно обращаться на горячую линию минздрава Бурятии (телефон 8-3012-37-95-32). Операторы работают в круглосуточном режиме. Обращения также принимает диспетчерская служба 112. По вопросам профилактических мероприятий работают телефоны горячей линии управления Роспотребнадзора 89021693540, 411078 412883.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на заседании оперштаба был поднят вопрос о возможном временном закрытии общепита и ТРЦ. Вопрос пока обсуждается, решение ещё не принято.

В Бурятии несколько положительных проб на коронавирусную инфекцию обнаружены в образцах смывов с поверхностей.

На сегодня в Бурятии 80 человек сдали антиковидную плазму, потребность всё ещё есть.

Праздничные новогодние мероприятия в Бурятии состоятся, но с ограничениями из-за пандемии.

В соседней Монголии введён всеобщий карантинный режим.

Роспотребнадзор объяснил жителям Бурятии, как носить маски.

коронавирус профилактика
 
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