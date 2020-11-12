На конкурс в том числе принимают видеоролики
В исправительных учреждениях УФСИН в Бурятии стартовал необычный конкурс видеороликов и стенной печати среди осуждённых. Его целью называется «дополнительное разъяснение ответственности за хранение, использование и передачу запрещённых предметов».
К предметам и вещам, запрещённым к использованию в исправительных учреждениях, относятся деньги и ценные вещи, спиртные напитки, наркотические и психотропные вещества, средства связи и многое другое.
Итоги конкурса подведут в декабре 2020 года.
- Осуждённые принявшие активное участие в мероприятии будут поощрены правами начальников исправительных учреждений, - сообщили в УФСИН по Бурятии.
В Бурятии среди осуждённых устроили конкурс о «запрещёнке»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Молодые люди спасли людей, находящихся в смертельной опасности
О том, каким будет в этом году празднование Нового года, рассказал глава Бурятии
В сквере имени Пушкина появится новая скульптура
Из республиканского бюджета дополнительно направят 402 млн рублей
Факты ненадлежащего оказания медицинской помощи осуждённому подтвердились
Об улучшении ситуации с ковидом речи пока не идёт
Соседи по участку подали иски друг на друга
Сельхоз участки незаконно раздавал экс-глава поселения
В дело вмешалась прокуратура
Прокуратура Тарбагатайского района защитила права детей-сирот
Днём в столице Бурятии до +2
В книгу «Шэнэ зүжэгүүд» вошли работы, написанные для любительских театров
В мероприятии примут участие коллективы из Бурятии, Иркутской области и других регионов
Он получил сертификат «организации, дружественной к детям»
С новыми поправками сделать перерасчёт стало легче