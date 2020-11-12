В Бурятии среди осуждённых устроили конкурс о «запрещёнке»

На конкурс в том числе принимают видеоролики



В исправительных учреждениях УФСИН в Бурятии стартовал необычный конкурс видеороликов и стенной печати среди осуждённых. Его целью называется «дополнительное разъяснение ответственности за хранение, использование и передачу запрещённых предметов».



К предметам и вещам, запрещённым к использованию в исправительных учреждениях, относятся деньги и ценные вещи, спиртные напитки, наркотические и психотропные вещества, средства связи и многое другое.



Итоги конкурса подведут в декабре 2020 года.



- Осуждённые принявшие активное участие в мероприятии будут поощрены правами начальников исправительных учреждений, - сообщили в УФСИН по Бурятии.

