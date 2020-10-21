В Агинском округе поставят спектакль о песенно-игровой культуре бурят

Общество, Фото: пресс-служба министерства культуры Забайкальского края

«Бабжын наадан» воссоздаст старинные бурятские обрядовые игры



Национальный театр песни и танца «Амар сайн» Агинского Бурятского округа участвует в федеральном проекте «Театры малых городов». За счёт средств программы учреждение поставит спектакль «Бабжын наадан» («Игры степей»). Постановка по замыслу автора будет связана с именем легендарного бурятского тайши Бабжи-Барас батора.



- История наадан-праздника уходит в глубокую древность. Постановка полностью воссоздаёт старинный бурятский обычай: раз в год в начале лета, когда зеленела трава, а скот нагуливал вес, бурятские племена собирались вместе и проводили обрядовые игры, воспевающие пробуждение природы. Мужчины соревновались в троеборье «Эрын гурбан наадан»: стрельбе из лука, национальной борьбе, конных скачках. Эти соревнования определяли самых сильных, быстрых и метких среди тысяч бурят. Сильнейшие мэргэны и багатуры становились героями. О них слагались легенды, им посвящались песни, - рассказала директор театра Оюна Дарижапова.



Руководитель учреждения отметила, что в постановке, как и в отдельных танцах и песнях, будет продемонстрирована вся глубина традиционной народной игровой культуры бурят.



Режиссёром спектакля выступает заслуженный работник культуры Республики Бурятия, обладатель губернаторской премии Иркутской области в области культуры Баира Аюрова, хореографом-постановщиком – художественный руководитель театра «Амар сайн» Доржи Аюров.



Кроме того, «Амар сайн» в рамках программы в этом году приобретёт автобус на 30 мест для организации гастрольной деятельности.



Напомним, Забайкалье четвёртый год подряд участвует в программных мероприятиях федерального проекта «Театры малых городов». В этом году региону выделено более девяти миллионов рублей. Средства распределены между национальным театром пени и танца «Амар сайн» и муниципальным театром «ДалиТэ», сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

