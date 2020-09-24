Торжественные мероприятия в честь героя прошли на его малой родине
Десять лет назад 19-летний уроженец Агинского Бурятского округа, матрос Тихоокеанского флота Алдар Цыденжапов совершил подвиг, который навсегда вошел в историю военно-морского флота России и получил звание Героя Российской Федерации. На торжественном митинге 24 сентября в посёлке Агинское почтили память героев минутой молчания и возложили цветы к бюсту Алдара Цыденжапова.
- Алдар был и остается настоящим патриотом своей Родины, Отечества. Это чувство патриотизма было воспитано в семье, родной школе. Уверен, что молодое поколение, жители Агинского округа всегда будут помнить подвига Алдара, – отметил зампредседателя правительства Забайкальского края – руководитель администрации округа Буянто Батомункуев.
- Сегодня мы, молодежь Аги, равняемся на героя Алдара Цыденжапова. Стремимся быть смелыми и честными, чтобы изменить мир к лучшему. Мы помним героев, отдавших свои жизни Отчизне, – высказался выпускник Агинской средней общеобразовательной школы 2020 года Чингис Дугаров.
Также 24 сентября подвиг совершил ещё один забайкалец. Командир отделения спецназа ГРУ Сергей Токмаков геройски погиб, прикрывая товарищей в Афганистане.
- Он награждён орденом Красного Знамени посмертно. В память о Сергее Токмакове на здании школы №19 в городе Чита установлена мемориальная доска, – рассказал председатель Агинского отделения «Боевого братства», ветеран боевых действий в Чечне Тумэн Санданов.
В завершение торжественного мероприятия в исполнении заслуженного работника культуры Забайкальского края Доржи Болотова прозвучала композиция «О бурятском герое Алдаре Цыденжапове». В этот же день во всех образовательных учреждениях Агинского округа по единому сценарию прошли «Уроки мужества». Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
В Агинском округе отметили десятилетие подвига Алдара Цыденжапова
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