В Улан-Удэ распределили свободные места в детсады

Процедура комплектования прошла в автоматическом режиме



6 августа комитет по образованию администрации Улан-Удэ провёл дополнительное комплектование в детские сады города на 2020-2021 учебный год. ⠀

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Вакантных мест для комплектования было 1386, однако всего предоставлено 740 мест. Из них от 1,5 до 3 лет – 180 мест, от 3 до 7 лет – 560. ⠀

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- Это связано с тем, что некоторые сады города не получили заявки на свободные места, - сообщили в Комитете по образованию Администрации г. Улан-Удэ.⠀

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Процедура комплектования прошла в автоматическом режиме при помощи системы «Электронное образование Республики Бурятия». Программа при комплектовании учитывает ряд факторов:

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- дату постановки на учёт,⠀

- возраст ребёнка,⠀

- желаемую дату зачисления,⠀

- набирает ли возрастную категорию конкретный детский сад. ⠀

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Кроме того, программа учитывает 50% детей льготной категории и 50% из общей очереди. Набор осуществляется по возрастам от 1,5 до 7 лет, в каждом детском саду комплектуются определенные возрастные группы в зависимости от количества выпускников и наличия свободных мест.⠀

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С итогами дополнительного комплектования родители могут ознакомиться на портале sad.obr03.ru по номеру свидетельства о рождении.

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Всего в Улан-Удэ функционирует 44 муниципальных дошкольных образовательных организаций и более 60 частных детских садов, сообщили в пресс-службе мэрии города.





