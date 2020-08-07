Процедура комплектования прошла в автоматическом режиме
6 августа комитет по образованию администрации Улан-Удэ провёл дополнительное комплектование в детские сады города на 2020-2021 учебный год. ⠀
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Вакантных мест для комплектования было 1386, однако всего предоставлено 740 мест. Из них от 1,5 до 3 лет – 180 мест, от 3 до 7 лет – 560. ⠀
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- Это связано с тем, что некоторые сады города не получили заявки на свободные места, - сообщили в Комитете по образованию Администрации г. Улан-Удэ.⠀
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Процедура комплектования прошла в автоматическом режиме при помощи системы «Электронное образование Республики Бурятия». Программа при комплектовании учитывает ряд факторов:
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- дату постановки на учёт,⠀
- возраст ребёнка,⠀
- желаемую дату зачисления,⠀
- набирает ли возрастную категорию конкретный детский сад. ⠀
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Кроме того, программа учитывает 50% детей льготной категории и 50% из общей очереди. Набор осуществляется по возрастам от 1,5 до 7 лет, в каждом детском саду комплектуются определенные возрастные группы в зависимости от количества выпускников и наличия свободных мест.⠀
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С итогами дополнительного комплектования родители могут ознакомиться на портале sad.obr03.ru по номеру свидетельства о рождении.
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Всего в Улан-Удэ функционирует 44 муниципальных дошкольных образовательных организаций и более 60 частных детских садов, сообщили в пресс-службе мэрии города.
В Улан-Удэ распределили свободные места в детсады
Общество, Фото:
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