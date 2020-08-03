Примерных осуждённых из колонии в Бурятии сводили в дацан

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Выход за пределы колонии был предоставлен в качестве поощрения



Осуждённых, содержащихся на участке колонии-поселения при исправительной колонии №1 в Гусиноозёрске, сводили в Загустайский дацан «Дэчен Рабжелинг».



Экскурсию по буддийскому монастырю провёл Чингис-лама. Осуждённые узнали об истории дацана, о зарождении буддийской веры, об основах и главных её постулатах. Также священнослужитель побеседовал с осуждёнными.



В пресс-службе УФСИН по Бурятии уточняют, что выезд за пределы колонии-поселения был разрешён положительно характеризующимся осуждённым в порядке поощрения. Эта мера применяется за хорошее поведение, добросовестное отношение к труду, обучению, активное участие в воспитательных мероприятиях.

