Выход за пределы колонии был предоставлен в качестве поощрения
Осуждённых, содержащихся на участке колонии-поселения при исправительной колонии №1 в Гусиноозёрске, сводили в Загустайский дацан «Дэчен Рабжелинг».
Экскурсию по буддийскому монастырю провёл Чингис-лама. Осуждённые узнали об истории дацана, о зарождении буддийской веры, об основах и главных её постулатах. Также священнослужитель побеседовал с осуждёнными.
В пресс-службе УФСИН по Бурятии уточняют, что выезд за пределы колонии-поселения был разрешён положительно характеризующимся осуждённым в порядке поощрения. Эта мера применяется за хорошее поведение, добросовестное отношение к труду, обучению, активное участие в воспитательных мероприятиях.
Примерных осуждённых из колонии в Бурятии сводили в дацан
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