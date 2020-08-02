В Улан-Удэ добровольцы и футболисты за 1,5 часа собрали 83 мешка мусора

Жителей Бурятии призывают присоединиться к календарю субботников, акции проходят еженедельно, участие может принять любой.





Вчера, 1 августа, в Улан-Удэ прошла очередная экологическая акция «Новая энергия». В ней участвовали волонтёры, федерация футбола Бурятия, детская спортивная школа №5, футбольный клуб «Локомотив», ДФК «Спарта».За 1,5 часа было собрано 83 мешка мусора, объёмом 180л. Из них 10 мешков раздельного мусора: 4 мешка пластика, 4 мешка стекла и 2 мешка жести.- Проводить такие субботники просто необходимо. Они напоминают людям о том, что каждый должен поддерживать чистоту в месте, где он живёт, - сообщили в пресс-службе республиканского минспорта.