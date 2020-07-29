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Настоятель дацана посвятил стихотворение умершему депутату Хурала Бурятии

Настоятель дацана посвятил стихотворение умершему депутату Хурала Бурятии
Общество,  Фото:pixabay.com
«Как-то не хочется верить, что друга не стало уже», - говорится в стихотворении

Настоятель Курумканского дацана Олег Намжилов (Еши Намжил лама) поделился стихотворением в память о погибшем депутате Народного Хурала Александре Лоншакове.

Как сообщал «Байкал-Daily», Лоншаков разбился в ДТП 19 июля, перевернувшись на «Лэнд Крузере».

Своё творение Олег Намжилов назвал «Утрата»:

«Как-то не хочется верить,
Что друга не стало уже.
И, кажется, ветер в ответе
За ком, что застрял в душе.

А ветер всё воет и плачет,
В душе раздувая пожар.
Никто ничего не скажет,
Сегодня хватил всех удар.

И вороны в поле кружатся,
Как много их тут собралось.
На сердце тоскливо, ужасно:
Как им узнать удалось?

Буквально недавно встречались
Мы с другом сердечным своим.
Тепло, как всегда, попрощались:
«Увидимся вновь, к выходным».

Но, увы, не увидимся мы –
Друг на небо один ушёл.
Только вороны – вестники тьмы,
Да ветер на сердце скребёт».

Соболезнования в связи с гибелью Александра Лоншакова ранее принёс глава Бурятии Алексей Цыденов.

Справка:

Лоншаков родился 18 августа 1970 года. Окончил Восточно-Сибирский технологический институт (специальность – инженер-механик), Томский государственный архитектурно-строительный университет (специальность – инженер-дорожник).

Являлся депутатом сельского поселения «Курумкан» (2008 – 2013), депутатом районного Совета депутатов Курумканского района пятого созыва (2014).

Стал депутатом Народного Хурала 2018 году, прошёл по единому списку «Единой России». В Хурале был членом комитета по экономической политике, природопользованию и экологии.

Трудился генеральным директором ООО «Дорожник». Имел почётную грамоту Республики Бурятия.
дацан буддизм стихи
 
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