«Как-то не хочется верить, что друга не стало уже», - говорится в стихотворении
Настоятель Курумканского дацана Олег Намжилов (Еши Намжил лама) поделился стихотворением в память о погибшем депутате Народного Хурала Александре Лоншакове.
Как сообщал «Байкал-Daily», Лоншаков разбился в ДТП 19 июля, перевернувшись на «Лэнд Крузере».
Своё творение Олег Намжилов назвал «Утрата»:
«Как-то не хочется верить,
Что друга не стало уже.
И, кажется, ветер в ответе
За ком, что застрял в душе.
А ветер всё воет и плачет,
В душе раздувая пожар.
Никто ничего не скажет,
Сегодня хватил всех удар.
И вороны в поле кружатся,
Как много их тут собралось.
На сердце тоскливо, ужасно:
Как им узнать удалось?
Буквально недавно встречались
Мы с другом сердечным своим.
Тепло, как всегда, попрощались:
«Увидимся вновь, к выходным».
Но, увы, не увидимся мы –
Друг на небо один ушёл.
Только вороны – вестники тьмы,
Да ветер на сердце скребёт».
Соболезнования в связи с гибелью Александра Лоншакова ранее принёс глава Бурятии Алексей Цыденов.
Справка:
Лоншаков родился 18 августа 1970 года. Окончил Восточно-Сибирский технологический институт (специальность – инженер-механик), Томский государственный архитектурно-строительный университет (специальность – инженер-дорожник).
Являлся депутатом сельского поселения «Курумкан» (2008 – 2013), депутатом районного Совета депутатов Курумканского района пятого созыва (2014).
Стал депутатом Народного Хурала 2018 году, прошёл по единому списку «Единой России». В Хурале был членом комитета по экономической политике, природопользованию и экологии.
Трудился генеральным директором ООО «Дорожник». Имел почётную грамоту Республики Бурятия.
Настоятель дацана посвятил стихотворение умершему депутату Хурала Бурятии
Общество, Фото:
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