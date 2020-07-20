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Глава Бурятии выразил соболезнования в связи со смертью депутата Хурала

Глава Бурятии выразил соболезнования в связи со смертью депутата Хурала
Власть, 
«Из жизни ушёл талантливый и успешный руководитель, человек, вызывавший уважение, - отметил Алексей Цыденов

Глава Бурятии Алексей Цыденов принёс соболезнования в связи с гибелью депутата Народного Хурала Александра Лоншакова.

Депутат погиб на 50-м году жизни в воскресенье, 19 июля. Он перевернулся на «Лэнд Крузере» в районе села Ярикто Баргузинского района, от полученных травм скончался на месте.

«От имени правительства Республики Бурятия и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким Александра Ревомировича. Из жизни ушёл талантливый и успешный руководитель, человек, вызывавший уважение всех, кто его знал. Александр Ревомирович посвятил всю свою жизнь дорожной отрасли, работая в должности генерального директора ООО «Дорожник» дважды был избран депутатом Народного Хурала Республики Бурятия. На всех постах он проявил себя как ответственный организатор и руководитель, пользовавшийся заслуженным уважением земляков, коллег и единомышленников, который искренне отстаивал интересы своих избирателей и жителей республики», - говорится в соболезновании главы Бурятии.

«Для всех нас это большая потеря. Внезапно оборвавшаяся человеческая жизнь – утрата, которую нельзя восполнить. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах», - добавил Алексей Цыденов.

Александр Лоншаков стал депутатом в 2018 году, прошёл по единому списку «Единой России». В Хурале был членом комитета по экономической политике, природопользованию и экологии.

Справка:

Лоншаков родился 18 августа 1970 года. Окончил Восточно-Сибирский технологический институт (специальность – инженер-механик), Томский государственный архитектурно-строительный университет (специальность – инженер-дорожник).

Являлся депутатом сельского поселения «Курумкан» (2008 – 2013), депутатом районного Совета депутатов Курумканского района пятого созыва (2014).

Трудился генеральным директором ООО «Дорожник». Имел почётную грамоту Республики Бурятия.
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