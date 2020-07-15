В Улан-Удэ осуждённые женщины изучают бурятский язык



В исправительной колонии №7 для женщин проходит месячник бурятского языка. Мероприятие продлится с 1 по 31 июля 2020 года.



Осуждённые приняли участие в конкурсе на знание бурятского языка и оформили уголки на данную тематику.



Также в учреждении запланированы брейн-ринг, «Сурхарбан-2020» и конкурс видеороликов на бурятском языке, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.