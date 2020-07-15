В Улан-Удэ осуждённые женщины изучают бурятский язык

Занятия проводятся в исправительной колонии №7
В исправительной колонии №7 для женщин проходит месячник бурятского языка. Мероприятие продлится с 1 по 31 июля 2020 года.
Осуждённые приняли участие в конкурсе на знание бурятского языка и оформили уголки на данную тематику.
Также в учреждении запланированы брейн-ринг, «Сурхарбан-2020» и конкурс видеороликов на бурятском языке, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
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Занятия проводятся в исправительной колонии №7
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