Безопасно снимать зверей можно только с воды
Известный иркутский фотограф Станислав Толстнев выложил в соцсети несколько фотографий медведя на берегу Байкала. Фотограф рассказал, что был в длительном заезде по северо-западному побережью озера, где снимал медведей, изюбрей и птиц с выводками.
Станислав рассказал, как именно ему удаётся фотографировать медведей.
- Сейчас немного о том, как я снимал медведей. Безопасно их можно снимать только с воды, с лодки. Завидев издалека черную точку на берегу, я сбавляю ход, вплоть до холостых, чтобы не спугнуть. Метров за 300 вообще глушу мотор и подхожу еще ближе на веслах. Если ветер не подносит запах от нас на зверя, он довольно долго не чует меня, и я снимаю, - поделился фотограф.
По его словам, в этот раз он путешествовал с сыном, который снимал на телефон «бэкстейджи».
- Вдоволь наснимавшись на камеру, запускаю дрон. Но большинство мишек боятся звука и уходят в лес, - уточнил фотограф.
Медведя, изображённого на фотографиях, Станислав прозвал цирковым: «так как он подпускал снимать к себе очень близко, и похоже, даже любил позировать на камеру. И не боялся дрона, в отличие от остальных. Днем обычно вел себя прилично».
Пользователи Сети пишут: «Какой симпатичный и спокойный мишка», «Экстрим», «Мамочки, как же вы близко», «Это красиво, но очень опасно. Животное не предсказуемое».
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году Станислав Толстнев опубликовал видео под названием «Танец стихий». В нём он показал мощь дикой природы, грациозность человека, красоту музыки.
Известный фотограф рассказал, как снимает медведей на берегу Байкала
Общество, Фото:
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