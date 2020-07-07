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Пожарный ретро-автомобиль установили в Иркутске

Пожарный ретро-автомобиль установили в Иркутске
Общество,  Фото:ОГБУ «ПСС Иркутской области»
Пожарный автомобиль 1975 года появился у здания пожарно-спасательной службы

Пожарный ретро-автомобиль установили у здания управления пожарно-спасательной службы Иркутской области.

Автолестница ГАЗ 52-01 АЛГ-18 поступила в пожарную часть №120 посёлка Лесогорск Чунского района в 1975 году. Многие годы автомобиль использовали для тушения пожаров. Накануне машина своим ходом была доставлена в Иркутск.

В 1975 году это был уникальный автомобиль, имевший гидравлическую систему подъема лестницы, а не механическую. 18-метровая автолестница на шасси ГАЗ-52, изготавливалась на Торжокском заводе противопожарного оборудования с 1967 года. Автомобиль мог доставить двух человек, для проведения спасательных работ и тушения пожара, на высоту шестиэтажного дома. Колена лестницы выдвигались при помощи гидроцилиндра, а сдвигались сами собой, под собственным весом. Лестница серии АЛ-17 поднималась от горизонтального положения на 80 градусов и поворачивалась вокруг своей оси на 360 градусов.

Труженик пожарной охраны занял почётное место и будет служить украшением города, сообщили в ОГБУ «ПСС Иркутской области».


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