«Возгорания» произошли на складах с ГСМ, парках боевых машин и складах с боеприпасами
В соединениях и воинских частях Бурятии состоялись комплексные тренировки пожарных команд по тушению условных возгораний.
С личным составом были отработаны действия при получении команды «Пожарная тревога», выдвижение в район условного возгорания, оперативный выход техники из парка, развёртывание пожарных машин, прокладка магистральных и рабочих линий подачи воды и спецрастворов.
Для усложнения текущей обстановки были смоделированы ситуации по тушению объектов с различными категориями возгорания, в частности, складов с ГСМ, парков боевых машин, складов с боеприпасами.
В тренировках приняли участие около 30 пожарных команд, было задействовано более 50 единиц специализированной техники и агрегатов пожаротушения.
Ранее на территории воинских частей и военных городков было проверено состояние противопожарного оборудования, наземных и подземных резервуаров с водой.
Помимо этого, в соединениях и воинских частях объединения выполнены обязательные процедуры по опашке прилегающей территории с оборудованием минерализированных полос. Круглосуточно беспилотные летательные аппараты осуществляется мониторинг лесных массивов вблизи полигона Бурдуны в Кяхтинском районе республики.
Всего в постоянной готовности находится более 500 военнослужащих подразделений материально-технического обеспечения, РХБ защиты и инженерных подразделений, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии военные потушили «пожары» на складах с боеприпасами
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