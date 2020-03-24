При обыске у него обнаружен гашиш
Сотрудниками патрульно-постовой службы на входном контроле железнодорожного вокзала станции Иркутск-пассажирский задержан 34-летний житель Иркутского района, у которого обнаружен и изъят гашиш.
В дальнейшем экспертиза это подтвердила. Вес наркотика составил более 200 граммов.
Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
В Иркутске на вокзале полицейские задержали мужчину с наркотиками
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
По предварительным данным, произошёл несчастный случай
На следующий день он украл вещи из комнаты общежития
При обыске у него обнаружен гашиш
Людей просят с пониманием отнестись к принятым мерам
Работы ведутся ночное время
В инфекционных стационарах находится 19 человек
Дети пробуют себя в различных профессиях
Если подтвердится, что в свёртке находились наркотики, будет возбуждено уголовное дело
Музыкально-литературный час прошёл в школе при колонии
В МФЦ уверяют, что запись на месяц вперёд скоро откроется у них на сайте
Злоумышленника выдала испорченная верхняя одежда
Ангарчанка сообщила код из сообщения лжесотруднику банка
Вор спал в их номере и прятался под кроватью
Нетрезвые пассажиры сообщали официантам коды доступа к банковским картам
Вуз переходит на такое обучение с завтрашнего дня