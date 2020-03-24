В Иркутске на вокзале полицейские задержали мужчину с наркотиками

Общество, Фото: из архива

При обыске у него обнаружен гашиш



Сотрудниками патрульно-постовой службы на входном контроле железнодорожного вокзала станции Иркутск-пассажирский задержан 34-летний житель Иркутского района, у которого обнаружен и изъят гашиш.



В дальнейшем экспертиза это подтвердила. Вес наркотика составил более 200 граммов.



Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

