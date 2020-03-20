1,5 тысячи кубометров древесины незаконно вывезла в Китай бурятская компания
Около 1,5 тысячи кубометров древесины хвойных пород на сумму около 10 млн рублей незаконно вывезла в Китай фирма из Бурятии. Контрабанду древесины выявили сотрудники Бурятской таможни совместно с Бурятской транспортной прокуратурой и УФСБ России по республике.
Как рассказал заместитель начальника Бурятской таможни Александр Мартынов, фирма незаконно приобретала лес на территории республики, а затем экспортировала пиломатериалы в Китай по подложным документам. Всего за 2017- 2018 годы было вывезено через железнодорожный пункт пропуска Наушки 1,3 тысячи кубометров сосны и 130 кубометров лиственницы.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 226.1 УК РФ («Незаконное перемещение стратегически важных ресурсов в крупном размере»), санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до семи лет, со штрафом до 1 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе таможни.
В Бурятии выявили контрабанду леса почти на 10 млн
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