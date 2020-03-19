Мужчину привлекут к административной и уголовной ответственности
В Советском районе Улан-Удэ ночью 15 марта во дворе дома сотрудники ППС задержали 33-летнего мужчину. У него обнаружили и изъяли пакеты с наркотическим веществом растительного происхождения. По заключению экспертизы - марихуана массой более четырех килограммов.
- При этом у него установлен факт потребления запрещенного вещества. Гражданин будет привлечен к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ за незаконное употребление запрещенных веществ. Мужчина ранее не судим, не работает, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Ведётся следствие.
В Улан-Удэ у наркомана нашли более 4 кг марихуаны
Общество, Фото:
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