В Чите задержали банду мошенников

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Аферисты размещали объявления о продаже техники, брали предоплату и исчезали



В Забайкальском крае полицейские задержали организованную группу читинцев, которая занималась мошенничеством, связанным с продажей товаров через интернет.



Установлено, что аферисты размещали на популярных сайтах по продаже товаров и услуг объявления о продаже специальной автомобильной техники, а также запасных частей. В случае заинтересованности потенциальных покупателей они брали предоплату за товар посредством переводов на банковские карты и отключали мобильные телефоны.



У каждого из подозреваемых в группе была своя роль - одни размещали объявления, организатор, ранее неоднократно судимый 49-летний читинец, общался с потенциальными покупателями и вводил их в заблуждение, другие обналичивали деньги.



Оперативники задержали одновременно пять участников группировки. По местам их жительства проведены обыски - изъяты десятки сим-карт, мобильных телефонов и банковских карт.



- На данный момент установлена их причастность к трем фактам мошенничеств, жертвами которых стали жители Читы, Абакана и Новосибирской области. Каждый из потерпевших лишился от 7 до 30 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время сотрудники угрозыска и следователи устанавливают причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям. Организатор группировки заключён под стражу.



