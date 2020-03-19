Аферисты размещали объявления о продаже техники, брали предоплату и исчезали
В Забайкальском крае полицейские задержали организованную группу читинцев, которая занималась мошенничеством, связанным с продажей товаров через интернет.
Установлено, что аферисты размещали на популярных сайтах по продаже товаров и услуг объявления о продаже специальной автомобильной техники, а также запасных частей. В случае заинтересованности потенциальных покупателей они брали предоплату за товар посредством переводов на банковские карты и отключали мобильные телефоны.
У каждого из подозреваемых в группе была своя роль - одни размещали объявления, организатор, ранее неоднократно судимый 49-летний читинец, общался с потенциальными покупателями и вводил их в заблуждение, другие обналичивали деньги.
Оперативники задержали одновременно пять участников группировки. По местам их жительства проведены обыски - изъяты десятки сим-карт, мобильных телефонов и банковских карт.
- На данный момент установлена их причастность к трем фактам мошенничеств, жертвами которых стали жители Читы, Абакана и Новосибирской области. Каждый из потерпевших лишился от 7 до 30 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время сотрудники угрозыска и следователи устанавливают причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям. Организатор группировки заключён под стражу.
В Чите задержали банду мошенников
Общество, Фото:
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