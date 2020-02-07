В Бурятии завершилось первенство республики по настольному теннису

Общество, Фото: паблик «Настольный теннис Бурятии»

Среди призёров – представители Улан-Удэ, Закаменского и Кяхтинского районов



В Улан-Удэ с 1 по 2 февраля прошло лично-командное первенство Республики Бурятия среди юношей и девушек 2005-2007 годов рождения по настольному теннису. Соревнования проводились в клубе настольного тенниса «Пионер».



По результатам личного первенства победителями и призёрами стали:



Юноши

1 место - Раднаев Батор (РСШОР/КНТ «Пионер»);

2 место - Соржеев Влад (КНТ «Silver ball»);

3 место - Дурхисанов Илья (Кяхтинский район) и Пустовой Игнат (КНТ «Пионер»).

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Девушки

1 место - Сулаева Вика (РСШОР/КНТ «Пионер»);

2 место - Шарапова Диана (Закаменский район);

3 место - Чагдурова Дарья (Кяхтинский район) и Жигмитова Сарана (Закаменский район).



В командном первенстве победили:



Юноши

1 место - Октябрьский район-1;

2 место - Железнодорожный район;

3 место - Кяхтинский район и Октябрьский район-2.



Девушки

1 место - Закаменский район-1;

2 место - Октябрьский район-1;

3 место - Закаменский район-2 и Кяхтинский район.



В турнире участвовали все желающие, имеющие квалификационные разряды. Об этом сообщает паблик «Настольный теннис Бурятии».

