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В Бурятии завершилось первенство республики по настольному теннису

В Бурятии завершилось первенство республики по настольному теннису
Общество,  Фото:паблик «Настольный теннис Бурятии»
Среди призёров – представители Улан-Удэ, Закаменского и Кяхтинского районов

В Улан-Удэ с 1 по 2 февраля прошло лично-командное первенство Республики Бурятия среди юношей и девушек 2005-2007 годов рождения по настольному теннису. Соревнования проводились в клубе настольного тенниса «Пионер».

По результатам личного первенства победителями и призёрами стали:

Юноши
1 место - Раднаев Батор (РСШОР/КНТ «Пионер»);
2 место - Соржеев Влад (КНТ «Silver ball»);
3 место - Дурхисанов Илья (Кяхтинский район) и Пустовой Игнат (КНТ «Пионер»).

Девушки
1 место - Сулаева Вика (РСШОР/КНТ «Пионер»);
2 место - Шарапова Диана (Закаменский район);
3 место - Чагдурова Дарья (Кяхтинский район) и Жигмитова Сарана (Закаменский район).

В командном первенстве победили:

Юноши
1 место - Октябрьский район-1;
2 место - Железнодорожный район;
3 место - Кяхтинский район и Октябрьский район-2.

Девушки
1 место - Закаменский район-1;
2 место - Октябрьский район-1;
3 место - Закаменский район-2 и Кяхтинский район.

В турнире участвовали все желающие, имеющие квалификационные разряды. Об этом сообщает паблик «Настольный теннис Бурятии».
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