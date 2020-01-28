В Иркутской области «чёрные лесорубы» вырубили деревьев на 47 млн рублей

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Следственным отделом по Слюдянскому району СУ СКР по Иркутской области возбуждено уголовное дело за незаконную рубку леса в особо крупном размере.По версии следствия, в 2019 году в районе Быстринской дачи Слюдянского участкового лесничества в орехово-промысловой зоне проведена незаконная сплошная рубка лесных насаждений, в том числе особо ценные породы, таких как кедр и лиственница. «Чёрные лесорубы» нанесли ущерб лесному фонду на сумму более 47 миллионов рублей.- В настоящее время следователями на железнодорожном тупике изъято более 100 кубометров леса, готовящиеся к вывозу за рубеж, произведены обыски, изъята техника, с помощью которой производилась незаконная рубка производятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого деяния, - сообщает пресс-служба Следкома.Расследование уголовного дела продолжается.