Джидинцы проведут спортивный праздник в Улан-Удэ

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Соревнования пройдут по 7 видам спорта



С 30 января по 8 февраля в Улан-Удэ пройдёт спортивный праздник «Цагаалха 2020». Мероприятия, посвящённые празднованию Белого месяца, проведёт для своих земляков Джидинское землячество.



Соревнования пройдут по семи видам спорта. 8 и 9 февраля в спортзале средней школы №63 в 113 микрорайоне состоятся матчи по волейболу, турнир по шахматам; состязания по «сээр шааха», дартсу и броскам по баскетбольному кольцу.



22 февраля в клубе «Пионер» пройдут соревнования по настольному теннису. Завершат мероприятия турнир по «шагай наадан» в Бурятском театре драмы. Об этом сообщает паблик «Спорт в Джиде».



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