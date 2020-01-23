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Жительницу Иркутской области «монарх» в онлайн-игре обманул на 50 тысяч

Жительницу Иркутской области «монарх» в онлайн-игре обманул на 50 тысяч
Общество,  Фото:pixabay.com
Мошенники украли деньги под предлогом покупки аккаунта

В Иркутской области оперативники устанавливают личности злоумышленников, похитивших 50 тысяч рублей у геймерши, пытавшейся продать свою виртуальную империю.

В Иркутске в полицию обратилась 41-летняя жительница села Хомутово. Она рассказала, что продолжительное время увлекалась онлайн-игрой, в которой управляла виртуальным государством и достигла высоких показателей. Спустя некоторое время в чате ей написал другой игрок. Он отметил, что впечатлён её достижениями, и предложил купить аккаунт, оценив его в 30 тысяч рублей.

Якобы для безопасности сделки новый знакомый предложил действовать через администратора приложения, а диалог продолжить в одном из мессенджеров. Там «администратор» уверила игрока, что «новый монарх» перевёл оговорённую сумму, однако перечислить она может минимум 50 тысяч рублей, для чего попросила скинуть ей 20 тысяч.

После чего «администратор» заявила, что покупатель отменил платёж и предложила вернуть деньги, используя ту же схему, и попросила ещё 30 тысяч, обещая вернуть все 50. Получив требуемое, «администратор» и «покупатель» перестали выходить на связь с владелицей аккаунта.

В настоящий момент по данному факту проводится всесторонняя проверка. Установлено, что номера телефонов вероятных мошенников зарегистрированы в Москве, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. 
мошенничество
 
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