В Бурятии военные отработали вопросы доставки боеприпасов в условный район

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Были отработаны слаженные действия подразделений транспортировки с экипажами транспортно-заряжающих машин комплексов «Искандер-М»



В Бурятии военнослужащие ракетного соединения ВВО отработали вопросы доставки специальных боеприпасов в условный район.



Основной задачей таких занятий является отработка слаженных действий подразделений транспортировки с экипажами транспортно-заряжающих машин комплексов «Искандер-М» по доставке и перегрузке изделий, а также их дальнейшей отправке в заданные районы.



Были выполнены временные нормативы по выводу техники транспортной группы эксплуатации из парка боевых машин на объединённые склады военно-технического имущества, совершению марша в заданные основные и запасные позиционные районы, рассредоточению агрегатов и элементов боевого порядка.



В общей сложности личным составом базы в ходе планового занятия отработано около 20 вводных, в основном направленных на изучение командирами возможностей подразделения, по сохранению боеспособности в различных условиях обстановки, максимально приближенных к боевым условиям, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

