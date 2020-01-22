Были отработаны слаженные действия подразделений транспортировки с экипажами транспортно-заряжающих машин комплексов «Искандер-М»
В Бурятии военнослужащие ракетного соединения ВВО отработали вопросы доставки специальных боеприпасов в условный район.
Основной задачей таких занятий является отработка слаженных действий подразделений транспортировки с экипажами транспортно-заряжающих машин комплексов «Искандер-М» по доставке и перегрузке изделий, а также их дальнейшей отправке в заданные районы.
Были выполнены временные нормативы по выводу техники транспортной группы эксплуатации из парка боевых машин на объединённые склады военно-технического имущества, совершению марша в заданные основные и запасные позиционные районы, рассредоточению агрегатов и элементов боевого порядка.
В общей сложности личным составом базы в ходе планового занятия отработано около 20 вводных, в основном направленных на изучение командирами возможностей подразделения, по сохранению боеспособности в различных условиях обстановки, максимально приближенных к боевым условиям, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии военные отработали вопросы доставки боеприпасов в условный район
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