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«Растёт в любви»: Родившуюся в Таиланде девочку из Бурятии поздравляют с днём рождения

«Растёт в любви»: Родившуюся в Таиланде девочку из Бурятии поздравляют с днём рождения
Общество,  Фото:страница отца девочки
Отец малышки, которой помогали вернуться домой жители всей России, рассказал о дочери

Накануне девочке из Бурятии, родившейся в Таиланде, исполнился годик.

Как сообщал «Байкал-Daily», зимой прошлого года молодожёны из города Северобайкальск Вазген и Кристина отправились отдохнуть на море. Там у них раньше срока родилась дочь.

На содержание недоношенного ребёнка требовались огромные деньги – порядка 32 тысяч рублей в сутки. Кроме того, сами роды тоже обошлись недёшево, поскольку пара не оформила страховку. Чтобы оплачивать содержание в больнице, молодым родителям пришлось продать успешный бизнес, а также они выставили на продажу свой автомобиль.

Малышка Нонна родилась с весом чуть более семисот граммов. Она находилась на искусственной вентиляции лёгких. Вернуться в Россию можно было только спецбортом, стоимость которого составляла 7 миллионов рублей. Чтобы собрать необходимую сумму пара за помощью обратилась к неравнодушным землякам. А вскоре об их проблеме узнали во многих городах России. С помощью неравнодушных людей пара собрала около 2 миллионов рублей.

Также помочь молодой паре вызвался один из лучших неонатологов России Алексей Мостовой. Благодаря его сопровождению молодая семья прилетела в страну обычным рейсом. А оставшиеся от сбора деньги мужчина перевёл другим нуждающимся семьям.

Накануне Вазген Ширванян опубликовал большой пост в своём Instagram, где поделился воспоминаниями о дне, когда родилась его дочка.

- Ровно год назад: именно в это время, я стою перед докторским составом в другом государстве, абсолютно в незнакомом месте и незнакомых обстоятельствах. Читаю с приложения «переводчик» слова доктора: «роды неизбежны. Она будет рожать. Нужно выбрать мать Ребёнок», «у нас хорошее отделение интенсивной терапии, но вес слишком мал»… Ещё мгновение спустя, Кристину кладут на каталку, перемещают примерно на 10 метров дальше, закрывают ширму.. И крики заполняли всё свободное пространство. Мы не были готовы к такому повороту событий... Какие мысли были в голове у меня? Да слов не хватит объяснить, все наслаивалось друг на друга, хаос, паника, крики… И как не странно улыбающиеся доктора. Понимал лишь одно - жизнь с этого момента сильно изменится. Ребёнок родился. Уже через мгновение её поместили в кувез, а доктор поддерживал искусственную вентиляцию лёгких штукой. Мы направились в отделение интенсивной терапии по уходу за недоношенными детками, - написал отец Нонны.

Вазген также рассказал, как растёт его дочка, и поблагодарил всех неравнодушных людей, оказавших его семье помощь.

- Сегодняшние дни: нам год!! Сегодня нам год, наша малышка растёт в любви! Мы очень любим её! У нас уже лезут первые зубки. Дёсны набухли, всё тянет в рот, слюней просто целая река, кушаем мы плохо, а мамино молоко мы очень любим. Уже уверенно стоим на ножках при опоре. Недавно закончили ещё один курс массажа! Жизнь постепенно налаживается, несмотря на трудный и сумбурный переезд сегодня у нас праздник! Спасибо вам наши дорогие! Каждому человеку спасибо, кто помог нам вернуться докторам спасибо! – пишет мужчина.
семьи Таиланд
 
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