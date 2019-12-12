Соревнования посвящены памяти Олега Харитонова
21 декабря в селе Кома Прибайкальского района Бурятии пройдут XI республиканские соревнования по лыжным гонкам памяти почётного мастера спорта СССР Харитонова Олега Алексеевича. Об этом сообщает федерация лыжных гонок РБ.
Парад открытия начнётся в 11:00 часов в спортивном зале Коменской школы. Начало забегов в 12:00 в местности «Белая гора».
Соревнования проводятся в 8 возрастных группах на дистанциях 2 км, 3 км и 5 км. Гонки пройдут в свободном стиле. Победителей и призёров наградят медалями и грамотами.
Возрастное ограничение 0+
В Прибайкалье пройдут республиканские лыжные гонки
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Открытие городской ёлки и ледовых городков в округе состоится 21 декабря
Также забайкальцы выиграли всероссийские соревнования по тяжёлой атлетике в Благовещенске
В регионе за 11 месяцев выявлено 2034 наркопреступления
Соревнования посвящены памяти Олега Харитонова
Темой новогодних работ станет «Рождественское чудо»
Лучших в области сельского хозяйства наградили статуэткой верблюда
Супруги познакомились в добровольной народной дружине
В соревнованиях могут участвовать российские спортсмены старше 12 лет
Участниками мероприятия станут инструментальные и вокальные ансамбли учащихся
Лыжники Бурятии провели 50-ю традиционную матчевую встречу
Почётные грамоты им вручили сенаторы Совета Федерации
В Иркутске прошёл турнир по пауэрлифтингу «Кубок Байкала»
Поступила целая партия современной медтехники на общую сумму 90,5 миллионов рублей
В Госдуме в первом чтении приняли законопроект об отмене штрафов за среднюю скорость
В Восточный военный округ поступило несколько десятков единиц перспективной техники связи