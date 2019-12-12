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В Прибайкалье пройдут республиканские лыжные гонки

В Прибайкалье пройдут республиканские лыжные гонки
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Соревнования посвящены памяти Олега Харитонова

21 декабря в селе Кома Прибайкальского района Бурятии пройдут XI республиканские соревнования по лыжным гонкам памяти почётного мастера спорта СССР Харитонова Олега Алексеевича. Об этом сообщает федерация лыжных гонок РБ.

Парад открытия начнётся в 11:00 часов в спортивном зале Коменской школы. Начало забегов в 12:00 в местности «Белая гора».

Соревнования проводятся в 8 возрастных группах на дистанциях 2 км, 3 км и 5 км. Гонки пройдут в свободном стиле. Победителей и призёров наградят медалями и грамотами.

Возрастное ограничение 0+
лыжные гонки лыжный спорт спорт Прибайкальский район Бурятия
 
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