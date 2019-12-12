В Прибайкалье пройдут республиканские лыжные гонки

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Соревнования посвящены памяти Олега Харитонова



21 декабря в селе Кома Прибайкальского района Бурятии пройдут XI республиканские соревнования по лыжным гонкам памяти почётного мастера спорта СССР Харитонова Олега Алексеевича. Об этом сообщает федерация лыжных гонок РБ.



Парад открытия начнётся в 11:00 часов в спортивном зале Коменской школы. Начало забегов в 12:00 в местности «Белая гора».



Соревнования проводятся в 8 возрастных группах на дистанциях 2 км, 3 км и 5 км. Гонки пройдут в свободном стиле. Победителей и призёров наградят медалями и грамотами.



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