В Бурятии лама порекомендовал детям советоваться со старшим

В Заиграевском районе прошла акция «Нет ненависти и вражде!»



Полицейские отдела МВД России по Заиграевскому району Бурятии подключились к профилактической акции «Нет ненависти и вражде!». Они выступили а педагогической конференции с вопросом профилактики молодежного экстремизма. Они обсудили тенденции роста числа неформальных молодежных групп и объединений, которые вызывают тревогу и настороженность.



- Подобные объединения способствуют формированию у молодых людей установок, отрицающих многие ценности существующего общества. Именно глобальная сеть Интернет в таких условиях является мощным источником деструктива и асоциальных идей. Поэтому важно контролировать времяпрепровождение детей в онлайн-пространстве и, в целом, уделять ребенку внимание, интересоваться его увлечениями, - отметили полицейские.



Также стражи правопорядка провели тематические беседы с учениками старших классов Новоильинского агротехнического лицея и Шпалозаводской СОШ. А юные инспекторы дорожного движения, задействованные в этих мероприятиях, в стихотворной форме рассказали старшеклассникам о том, как важно быть терпимыми и дружелюбными по отношению друг к другу.



В Эрхирикской школе во встрече с ребятами поучаствовал Дугар-лама. Он призвал подростков не поддаваться различного рода негативным влияниям в сети Интернет и всегда советоваться со старшими, перед тем, как принимать какие-либо решения, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



