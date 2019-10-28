В этом году четыре оживлённых перекрёстка, где отмечается большое скопление машин и ДТП, были расширены
В апреле 2019 года в Улан-Удэ впервые озвучили идею расширения четырёх перекрёстков. Речь идёт о дороге по пр. Строителей - пересечение с ул. Тобольской, ул. Жердева и ул. Калашникова, а также перекрёсток ул. Сахьяновой и Жердева.
Средства были изысканы в городском бюджете, затем проводились торги, к работам дорожники приступили летом. По данным на 28 октября асфальтирование завершено на всех участках, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Ещё в апреле говорилось, что «при минимальных вложениях и небольших усилиях можно расширить проезжую часть и оборудовать дополнительными светофорными объектами пересечения этих улиц». Планировалось, что это улучшит трафик движения автотранспорта примерно на 30-40 %.
Сегодня эксперимент по расширению перекрёстков в мэрии признали удачным.
- По ул. Жердева пересечение с пр. Строителей осталось уложить плиты на участке, где трамвайные пути. Подрядчик обещает закончить работы до 10 ноября, - на планёрном совещании сегодня сообщил заместитель мэра – председатель комитета по строительству Жамсо Гармаев.
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков также обратил внимание ещё на два перекрёстка - по ул. Балтахинова в сторону Центрального рынка и по ул. Павлова.
- Необходимо проверить ширину проезда по ул. Балтахинова, где перенесена остановка, и по ул. Павлова в районе администрации Октябрьского района. Может по стандартам хватает, но двум машинам неудобно расходиться. ГИБДД прошу совместно проверить, если необходимо то шире сделаем, - сказал мэр.
В Улан-Удэ признали удачным эксперимент по расширению перекрёстков
Общество, Фото:
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